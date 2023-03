L’uso delle immagini delle opere d’arte: limiti e opportunità

VIAREGGIO - Si è svolto oggi nella sala Viani della Gamc di Viareggio il convegno dal titolo "L'uso delle immagini delle opere d'arte: i vincoli di legge e il diffuso convincimento della libertà di utilizzo", promosso dalla Camera di Commercio Toscana nord-ovest.

Vi è un diffuso e non sempre corretto convincimento circa la libertà di utilizzo delle riproduzioni, sebbene esistano chiari vincoli di legge. Il Codice dei Beni Culturali ad esempio stabilisce in modo chiaro chi abbia il diritto di sfruttare, anche a fini commerciali, i beni che appartengono al patrimonio culturale dello Stato. L’evento è stato promosso per fare luce su questo tema e comprendere i rischi che un imprenditore si assume in una gestione non corretta delle licenze e delle autorizzazioni.

Nel corso del seminario – tenuto da esperti del Ministero della Cultura – sono state illustrate quali sono le possibilità pratiche per gli enti, i divieti imposti ai privati e quali sono le forme migliori di sfruttamento dei marchi.