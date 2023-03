Ospedali, manca il personale; sindacati sul piede di guerra

PROVINCIA - Al Pronto Soccorso del San Luca lavorano 19 medici e invece dovrebbero essere 27, in Garfagnana c'è il rischio che dalla ambulanze scompaia la figura del medico del 118, al Versilia non non c'è ancora il piano per implementare il personale in vista dell'estate.

Di fronte alla mancata disponibilità dell’azienda sanitaria ad aprire un confronto su questi temi, Cgil, Cisl e Uil hanno aperto lo stato di agitazione del personale infermieristico, oss, tecnico sanitario ed amministrativo della Asl Toscana Nord Ovest. Il nodo è quello del personale che manca in molti settori della sanità del nostro territorio. Ad esempio a Lucca anche nei reparti di medicina.

I sindacati chiedono di far scorrere le graduatorie e stabilizzare i precari. E non escludono possibili scioperi in mancanza di risposte.

Nelle ultime ore sembra che i vertici della Asl abbiano dato la disponibilità ad un incontro. A questo punto però, con l’agitazione aperta, la parola per una possibile convocazione è passata alla Prefettura.