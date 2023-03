Porti accessibili: da Viareggio il tour del velista disabile Marco Rossato

VIAREGGIO - Dieci tappe per altrettanti porti e marine della Toscana per verificare il grado di accessibilità delle strutture ai diversamente abili. E' la missione del velista disabile Marco Rossato, che partirà dai moli di Viareggio lunedì sulla barca elettrica Tornavento.

Partirà da Viareggio a bordo della Tornavento, barca al 100% elettrica, per fare tappa in dieci porti e marine della Toscana e verificare quanto siano accessibili per i diversamente abili, e non solo. Protagonista e testimonial dell’iniziativa, promossa dalla onlus Marevivo, è Marco Rossato, primo velista disabile a circumnavigare l’Italia, insieme a due compagni di viaggio. Passerelle e scivoli per carrozzine sono il requisito minimo e già sono presenti sui moli della Madonnina dopo gli interventi eseguiti di recente da iCare.

Ciò che quasi sempre manca sulle banchine è una gruetta per il sollevamento delle carrozzine. Il Comune intende intervenire ancora sulle barriere architettoniche in porto.

La partenza, meteo permettendo, sarà lunedì mattina. Un missione anche in favore dell’ambiente. Durante il viaggio, Rossato cercherà di sensibilizzare le persone sullo stato di salute del nostro mare e sul grave problema dell’inquinamento causato dalla plastica.