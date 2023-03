Risate genuine sul palco del Galeotti con Gabriele Cirilli

PIETRASANTA - La comicità di Gabriele Cirilli protagonista al Teatro Comunale di Pietrasanta nel cartellone invernale promosso dalla Fondazione Versiliana con la consulenza di Massimo Martini e la Fondazione Toscana Spettacolo. Appuntamento martedì 28 marzo alle 21.

Attore, comico e cabarettista tra i più amati, Cirilli, protagonista dell’ottavo titolo della stagione, porterà sul palco le esilaranti situazioni e le gag tutte da ridere del suo ultimo spettacolo dal titolo “Duepuntozero”, firmato per la regia da Valter Lupo.

In questo spettacolo Gabriele porta in scena insieme a sé un po’ di persone, quelle che fanno parte della sua vita. Il pubblico non le vede all’inizio ma durante lo spettacolo prendono corpo all’interno di monologhi e racconti. Gabriele è nato in teatro ed è un artista innamorato del suo mestiere e soprattutto del contatto col pubblico che solo il teatro sa regalare.

Ecco come Cirilli saluta il pubblico di Pietrasanta:

Il prossimo ed ultimo appuntamento della stagione del Comunale è in programma per giovedì 20 aprile con Rocco Papaleo protagonista di Coast to Coast.

Intanto si sono aperte le vendite per uno degli eventi clou dell’estate della Versiliana, lo spettacolo di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo” in programma il 13 agosto sul palco del Festival.