Un grande BCLucca dà una lezione di “ABC” al Castelfiorentino

BASKET C GOLD - Sontuosa prestazione del BCLucca che conferma di aver trovato il giusto equilibrio e promette di diventare la mina vagante per il finale di stagione nella C Gold toscana, Eppure i biancorossi di coach Nalìn avevano di fronte l'ABC Castelfiorentino, una delle corazzate del torneo. 23 punti di capitan Barsanti; 22 di Lippi e Simonetti.

Palla scodellata e Simonetti dà l’abbrivio al match. Possesso e palla che inizia a circolare sotto le plance degli ospiti fortemente sorpresi, tanto da rimediare subito un parziale da 7/0, che costringe Angiolini a chiedere un time out, nel tentativo di smorzare l’ondata biancorossa. E’ decisamente un buon Bcl che lavora bene sia in difesa che in attacco, arrivando sul +9 alla prima sirena. Nel secondo quarto, Castello cambia gioco, prova a mettere pressione a tutto campo e in parte ci riesce, complicando la vita ai ragazzi di Nalin, che riescono però a tenere il pallino della situazione in mano, concedendo solo due lunghezze di vantaggio agli ospiti. Castelfiorentino torna in panchina a raccogliere le indicazioni di coach Angiolini, ma anche questa volta restano capitolo morto. Lucca prosegue nella sua marcia fatta di ottimi scambi e canestri per andare a chiudere al riposo lungo sul 49 a 41. La ripresa si tinge ancora di biancorosso, il Bcl è a suo agio, gioca e realizza punti continuando a dilatare il suo vantaggio (85-60) alla terza sirena. Nell’ultimo quarto c’è poco da raccontare se non che il Bcl ha definitivamente abbandonato la corsia di destra, mettendosi sul sorpasso e con il gas in fondo e soprattutto senza mai voltarsi. Nel finale c’è spazio per tutta la panchina che come il resto della squadra si fa trovare pronto, sfondando il muro dei 100 punti e cogliendo una bellissima vittoria che vale il decimo posto in compagnia del Costone Siena.