Altopascio, cresce l’area degli orti urbani della Paduletta

ALTOPASCIO - Nuovi spazi per coltivare, nuovo collegamento al parco, nuovi alberi e illuminazione. L'inaugurazione in occasione della Giornata della Terra.

Taglio del nastro per la nuova area degli orti urbani della Paduletta ad Altopascio. Grazie al contributo della Regione Toscana, pari a 20mila euro nell’ambito del bando “Centomila orti in Toscana”, sono stati aperti 5 nuovi spazi coltivabili, che si aggiungono ai 40 già presenti, frutto del primo finanziamento ottenuto sempre dalla Regione, e tutti assegnati. Attraverso le risorse regionali sono stati ultimati anche il camminamento ciclopedonale, completamente accessibile, che crea un raccordo tra l’area delle case popolari di via delle Regioni e il parco pubblico Unità d’Italia. Tutt’intorno, un nuovo gazebo-area comune, panchine, nuove alberature, ulivi, cassette per gli attrezzi, nuovi vialetti per collegare le aree verdi alle abitazioni. Grande soddisfazione per il progetto da parte della sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio, presente alla festa inaugurale assieme all’assessore regionale Stefano Baccelli, ai consiglieri regionali, Valentina Mercanti e Mario Puppa e al presidente dell’Auser provinciale, Stefano Rosellini oltre ai rappresentanti di Avis, Misericordia e Farmacia comunale di Altopascio e ad alcuni ortisti.