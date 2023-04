Assolo di Kevin Bertoncelli al 50° Circuito di Montecarlo

CICLISMO - Successo per distacco del promettente ciclista lombardo su Ballerini e Meazzini. Mori e Vaselli vincono a braccia alzate fra gli esordienti di 1° e 2° anno.

Una giornata a tutto tondo con il ciclismo sulle strade di Montecarlo con la 50esima edizione, idealmente quella delle nozze d’oro, del circuito di San Giuseppe a caratterizzare le prove di Allievi ed Esordienti di 1° e 2° anno. Per la serie: giovani corridori crescono in Toscana e si spera anche in provincia di Lucca. La corsa più attesa era senza dubbio quella riservata alla categoria Allievi, laddove si cominciano ad intravvedere i primi segnali del corridore. Oltre 50 (50,4 per l’esattezza) i chilometri che i ciclisti dovevano sciropparsi e un protagonista assoluto e forse anche atteso visto il curriculum col quale si è presentato sulle strade di Montecarlo. Kevin Bertoncelli della Madignanese Ciclismo, formazione della provincia di Cremona, ha dominato la scena infliggendo un distacco di 1’30” ai primi inseguitori: Mattia Ballerini della Fosco Bessi Claenzano e Tommaso Meazzini del Città di Castello. Tra i migliori anche Pavi degl’Innocenti dell’Uc Empolese. A chiudere la top five Luciano Gaggioli del Team Valdinievole. Il commento e la soddisfazione di Kevin Bertoncelli. Fra gli esordienti di primo anno la vittoria è andata ad Andrea Mori (UC Donoratico) che l’ha spuntata su Oleksandr Osadchiy (Ciclistica 2000 Litokor) e a Laerte Scappini (Uc Empolese) buon protagonista di questo abbrivio stagionale. Timbro lombardo anche sulla gara dei secondo anno con Umberto Vaselli sempre della Madignanese che ha staccato quel che restava del gruppo regolato allo sprint da Giuseppe Seminara della Milleluci davanti a Leonardo Pavi Degl’Innocenti (UC Empolese) cronometrati a 14 secondi dal vincitore.