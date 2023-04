BF Porcari partecipa al classico torneo di Pasqua a Pesaro

BASKET GIOVANILE - Pasqua a Pesaro per il Basket Femminile Porcari ormai partito alla volta delle Marche con tre squadre per partecipare al torneo (lo fa ormai dal 2012) che si svolge ogni anno in questo periodo nella città di Pesaro che vanta una grande tradizione nel mondo della pallacanestro.

La manifestazione, organizzata dall’Olimpia Pesaro, rappresenta una passerella del basket femminile giovanile e si svolgerà da venerdì 7 a lunedì 10 aprile. La società gialloblu vi prenderà parte con tre squadre: under 19 (nella foto cerimonia del 2022) inserita in un girone con Elite Roma, Villa Guardia e Trezzano Basket; under 15 che se la vedrà con Vittuone. Conegliano e Trezzano e le più piccole dell’under 13 che avranno come avversarie Casarsa e Sanga Basket.