Caterina Campani convocata con la Rappresentativa Toscana

CALCIO C DONNE - Ancora una convocazione in casa Lucchese Femminile. Il difensore Caterina Campani è infatti stata chiamata nella Rappresentativa Toscana per disputare un incontro amichevole contro la squadra Giovanissimi B della Società Audace Legnaia, in vista del Torneo delle Regioni 2023.

La Campani risponderà alla convocazione del commissario tecnico Simone Maccari, mercoledì 5 aprile presso il Centro Federale “G. Bozzi” di Firenze. Il giorno dopo, giovedì 6 (ore 17,30) la squadra di Toni Carruezzo tornerà in campo per il campionato di serie C a Saltocchio contro la Solbiatese.