De Bellis-Soriani ai vertici del rally storico in Costa Smeralda

MOTORI - Decisamente buona la seconda, per DB Motorsport, nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Al Costa Smeralda in Sardegna Riccardo De Bellis e Christian Soriani, su Porsche SCrs gruppo 4 preparata da Balletti, hanno riscattato lo sfortunato debutto del Valli Aretine chiudendo al quarto posto assoluto ma primi nel terzo raggruppamento.

Un eccellente risultato che ha consentito alla coppia lucchese di insediarsi al terzo posto nella classifica tricolore. Una gara di forza, la loro, con la prima tappa in parte anche sofferta per via della pioggia, ma con la seconda, assai più veloce come conformazione di strade che De Bellis e Soriani hanno affrontato con decisione. In tale ottica il forte driver lucchese che ha sfruttato appieno la sua ispirazione “pistaiola” sopperendo alla “ruggine” rallistica che ancora lo limita per via dei tanti anni di assenza dalle corse su strada. Risultato dunque di notevole spessore, conquistato con sagacia e rabbia ma soprattutto con ampio margine di miglioramento, contro veri e propri specialisti delle “storiche” che peraltro in Costa Smeralda avevano già corso più volte mentre la coppia lucchese era al debutto assoluto.