Ghivi frena col Terranuova; playoff adesso più lontani

CALCIO D - La 31esima giornata (4 alla fine) del girone E di serie D proponeva al Ghiviborgo la gara interna contro il Terranuova Traiana. Archiviato il discorso-salvezza i biancorossoazzurri di Maccarone sono parsi distratti nel primo tempo chiuso 0-1 per la rete di Gualtieri. Meglio nella ripresa e pareggio di Zini su rigore all'incedere del 90esimo.

Sole e ventilazione apprezzabile sul Carraia per la penultima stagionale del Ghiviborgo di fronte al proprio pubblico. Arriva il Terranuova Traiana, formazione del profondo sud della toscana che sgomita per evitare la retrocessione diretta e trovare magari un posto al sole nella speranza di un buon playout. Non ha questi problemi l’ottimo Ghiviborgo dell’eccellente Maccarone che veleggia in alto con vista sul Livorno e sul quinto posto dei labronici che porterebbe ai playoff. A salvezza ampiamente acquisita Big Mac potrebbe fare turn over ma neanche ci pensa col pensiero alla gloria e alla vendetta sportiva dell0 0-3 patito all’andata a Terranuova Bracciolini. Ghivi in giallo e blu, ospiti in rosso con rigatini orizzontali bianchi. Ci sono però le motivazioni: quelle vere e quelle (eufemismo) fittizie. Così capita che al 3′ gli ospiti si fanno minacciosi con Massai il cui diagonale è però intercettato da un Antonini reattivo. Lo è decisamente meno al 18esimo in occasione del vantaggio Terranuova: il tiro dal limite del numero 7 Gautieri non pare impossibile ma stavolta il 19enne portiere non è attento e si fa sorprendere dal rimbalzo del pallone. Impalpabile e poco convinta la reazione dei padroni di casa che sta tutta (25′) in questo cross di Mata che si perde però nel…deserto dei tartari. Sono ancora gli aretini a provarci due volte con il loro capitano Sacconi la cui mira però è imprecisa: prima (30′) su cross di Benucci ci prova di testa e quasi allo scadere (44′) su assist di Petrioli non sa fare meglio. Si va al riposo col legittimo vantaggio del Terranuova Traiana. Ci vuole un altro passo e un altro Ghiviborgo nella ripresa. In realtà sono gli ospiti a sprecare per due volte il raddoppio: (2′) prima con Sacconi che salta anche Antonini ma calcia alto e al quarto d’ora (14′) con una traversa del difensore Farini spintosi in avanti. Scampato il pericolo il Ghiviborgo prova a reagire: (21′) il diagonale di Seminara termina di poco a lato. Episodio decisivo (38′) a pochi minuti dalla fine: Bega fino a quel punto impeccabile combina un pasticcio permettendo a Zini di involarsi e calciare Scarelli salva ma sul tap in a colpo sicuro lo stesso Bega stende l’attaccante. L’arbitro Criscuolo di Torre Annunziata assegna il calcio di rigore che lo stesso numero 98 di Maccarone trasforma con freddezza fissando il punteggio sul risultato di 1 a 1. Per lui è anche la dodicesima rete stagionale. Non male. Poi in pieno recupero (50′) Tiganj rischia di beffare il Terranuova che francamente avrebbe meritato di più. Settimo risultato utile consecutivo e sesto posto in classifica per la squadra di Maccarone parsa non in grade giornata e attesa domenica prossima dalla trasferta sul campo del Flaminia Civitacastellana.