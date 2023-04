Motto Viareggio alla Final Six A1 di Torino sognando lo scudetto

GINNASTICA RITMICA - “Sarebbe straordinario centrare il terzo podio in 4 anni”, afferma Donatella Lazzeri, direttrice tecnica della Raffaello Motto: un risultato che la formazione viareggina proverà a conquistare domenica al PalaGianni di Torino, dove a partire dalle 14 si disputerà la Final Six di serie A1 di ginnastica ritmica.

La società della presidente Lucia Pieraccini se la vedrà in semifinale l’Armonia d’Abruzzo di Chieti, già affrontata e superata nel 2022: Il confronto prevede 4 sfide dirette, una per attrezzo (in questo ordine: cerchio, palla, clavette e nastro). Per ciascuna, verranno assegnati 3 punti alla ginnasta vincitrice e 2 alla perdente. La squadra che, al termine dei 4 esercizi, ne avrà ottenuti di più, si qualificherà per la finale (dove troverà due tra Udinese, Fabriano, Polisportiva Varese e Eurogymnica Torino).