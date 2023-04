Lemmi e Colombini cercano le finali nazionali a Roseto

PUGILATO - I due giovani atleti della Pugilistica Lucchese di scena da domenica 23 a martedì 25 aprile a Roseto degli Abruzzi nella fase interregionale dei campionati italiani di pugilato. Obiettivo raggiungere il compagno di squadra Sasha Mencaroni nelle finali nazionali. Miria Rossetti Busa, campionessa italiana Youth -48 kg, ospite domenica 30 aprile a "Domenica Replay".

Accomunati due settimane fa dal trionfo al PalaFiere di Carrara con la conquista del titolo regionale e 15 giorni dopo ancora legati dall’esperienza che da domenica 23 aprile li vedrà protagonisti (almeno è quanto si spera) a Roseto degli Abruzzi nella fase interregionale, quella che potrebbe portarli alle finali nazionali di fine maggio sempre a Roseto e dove la Pugilistica Lucchese ha già piazzato l’azzurrino Sasha Mencaroni, testa di serie e uno dei favoriti nella sua categoria degli junior 46 kg. Riccardo Colombini (nella foto) è il primo dei nostri due eroi che cercheranno una prima consacrazione in terra d’Abruzzo. Il piccolo guerriero rosso, categoria Schoolboy 44 kg, ha dato spettacolo a Carrara battendo l’enfant du pay Vittorio Prencipe che in chiave pugilistica alza (e non poco) l’asticella delle difficoltà. Adesso Riccardo dovrà confrontarsi con i migliori esponenti della sua categoria ma comunque vada sarà un’esperienza propedeutica alla sua crescita. Certo che la grinta e la determinazione non gli fanno difetto. Giancarlo Lemmi è il “garfagnino” della Pugilistica Lucchese. Arriva infatti da Castelnuovo e ha dimostrato in pochi mesi innanzitutto una straordinaria passione e anche il giusto spirito di sacrificio. A Carrara ha saputo gestire il match in modo magistrale battendo il più esperto grossetano Andrea Balistreri. Lemmi è pugile dotato in modo naturale di tecnica ed eleganza: una sorta di piccolo Oliva. Gli piace colpire e schivare seguendo i dettami dell’antica nobile arte. Quasi uno schermidore del ring. A Roseto vedremo se saprà confermarsi. A seguire i due ragazzi ci saranno i maestri Giulio Monselesan e Ivo Fancelli. Annotazione finale su Miria Rossetti Busa che qui vediamo in azione. La campionessa italiana Youth -48 kg, titolo ribadito pochi giorni fa a Montesilvano di Pescara, sarà la graditissima ospite di noitv e della 28esima puntata stagionale di “Domenica Replay” in onda su noitv domenica 30 aprile a partire dalle ore 21,30.