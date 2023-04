Letizia Scatena (Cam Lucca) è bronzo all’Open di Sardegna

KARATE - Il CAM Lucca ha partecipato con cinque atlete (nella foto) alla prima edizione degli Open di Sardegna di karate, gara valevole per l'attribuzione del punteggio del ranking Italiano delle categorie under 21. .

Nella complessità della trasferta, spicca la gara di Letizia Scatena che nella classe Junior femminile della specialità kata ha condotto tre prove di gara molto valide, conquistando una netta vittoria durante la finale a scontro diretto per la medaglia di bronzo. Nella stessa categoria, la seconda finale per il bronzo è stata disputata dalla compagna Miriam Mugnani, che è rimasta però ai piedi del podio, classificandosi quinta di categoria. Benissimo nelle Under 21 per Aurora Salani, che è riuscita a sbloccare i propri ritmi di gara, arrivando fino alla disputa per la medaglia di bronzo che però è sfumata mentre nella stessa categoria Rebecca Bozzi ha chiuso al settimo posto. Giornata sottotono per la senior Gaia Morbini solo nona.