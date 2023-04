Lucchese Primavera si gioca la salvezza: doppio match con l’Olbia

CALCIO GIOVANILE - La Lega Pro ha ufficializzato le date degli spareggi play off di Primavera 3 ai quali parteciperà la Lucchese nel tentativo di salvare la categoria. La gara di andata contro l'Olbia sarà giocata a Saltocchio sabato 15 aprile alle ore 15; il ritorno è stato fissato in Sardegna sabato 22 aprile sempre alle ore 15.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, si terrà conto della differenza-reti; in caso di ulteriore parità risulterà vincitrice la squadra meglio classificata nella regular season del Campionato Primavera 3 (Olbia arrivata davanti alla Lucchese). Le squadre che risultano perdenti nelle gare dei Play Out retrocederanno al Campionato Primavera 4 per la stagione 2023/2024.