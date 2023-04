Maxi contributo per il centro di raccolta rifiuti di Camaiore

CAMAIORE - Il Comune di Camaiore si è aggiudicato 630mila euro da un bando Pnrr per la realizzazione del nuovo centro di raccolta Tori. Lo fa sapere l'amministrazione comunale insieme alla società Ersu.

Al bando ha partecipato ATO Toscana Costa con tutti i progetti zonali ammissibili al finanziamento: il progetto del CdR Tori si è imposto come quello col punteggio più alto.

633 mila euro totali che saranno divisi tra Comune ed Ersu proporzionalmente alla spesa sostenuta da ciascun soggetto per la costruzione del CdR. Al Comune di Camaiore spetteranno circa 150 mila euro.

Il CdR Tori di Camaiore, struttura attrezzata sorvegliata da personale ERSU, è attivo e funzionante da marzo 2022. Il centro è rivolto alle utenze domestiche e pensato soprattutto per il conferimento di quei rifiuti che, per dimensioni o per tipologia, non possono essere raccolti con il sistema Porta-a-Porta. Possono accedere sia i cittadini che i proprietari di seconda casa ed è quotidianamente molto utilizzato dalla comunità.

“Nel settore ambientale, in questi anni, sono stati intercettati finanziamenti esterni per oltre un milione e 350 mila euro – spiega l’Assessore all’Ambiente Sara Pescaglini . “Queste risorse ottenute dal Pnrr rappresentano una bella vittoria e fondi in più: è nostra intenzione lavorare per riuscire a trasformarle in riduzione della Tari ai cittadini per l’anno 2024”.