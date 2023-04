Nottolini vola con la Libellula Bra; e stavolta il tie break è… vincente

PALLAVOLO B1 DONNE - Nonostante la partita ai fini della classifica non fosse ormai troppo importante e le due squadre già salve, al PalaPiaggia tra Nottolini e Libellula Bra scaturisce una partita combattuta e divertente che non ha annoiato il pubblico presente. Parziali a favore delle capannoresi: 20-25; 25-22; 25-18; 22-25; 16-14.

Sotto, poi avanti 2 a 1 e di nuovo raggiunta la Nottolini di coach Capponi ha rischiato di rivivere l’antico e recente incubo del tie break che troppe volte l’ha vista scottata in questa altalenante stagione. Perso il primo set 20-25 con qualche erroruccio francamente di troppo le bianconere hanno reagito con orgoglio salendo di tono nel loro gioco ma soprattutto nella concentrazione. Alessia Sgherza, ma questa non è una novità (22 punti) e Giulia Lunardi con 15 a suggellare una grandissima prova personale, sono state le trascinatrici della formazione capannorese che è riuscita a ribaltare il punteggio e la partita contro una Libellula discreta ma non trascendentale. Siccome però in casa della Nottolini ToscanaGarden IMG non piacciono le cose semplici ecco che nel quarto set è venuta a mancare la necessaria cattiveria per chiudere il conto. E anche questa non è una novità. Quinto set e tie break che ha fatto riaffiorare vecchi e nuovi incubi: ricordiamo che sono state ben tre le gare perse al quinto. Ma stavolta le bainconere hanno sfatato una sorta di tabù e lo hanno fatto con grinta risolvendo la contesa 16 a 14 ma come si può intuire rischiando un nuovo bruciante ko. E’ arrivata invece la vittoria e due punti meritati ancorchè sofferti che confermano la squadra del presidente Paolo Gradi e del DS Oronzo Miccoli al settimo posto della classifica. Sabato prossimo (ore 17) trasferta sul campo della Rimont Genova.