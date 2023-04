Psichiatra massacrata al Santa Chiara: fermato un uomo, era un suo paziente

Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra Barbara Capovani, la dottoressa aggredita venerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche.

Il fermo è stato eseguito nella notte dalla polizia e disposto dalla procura di Pisa, in seguito a indagini condotte dalla squadra mobile. Si tratterebbe di un ex paziente residente in Versilia. La condizioni della psichiatra, viareggina di origine, restano disperate. L’ultimo bollettino congiunto della Aoup e dalla Asl Toscana nord ovest è di ieri sera alle 23. “Allo stato attuale la psichiatra aggredita ieri a Pisa è sempre in prognosi riservata. Permane un quadro clinico di estrema gravità.”