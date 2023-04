Torna utilizzabile anche per Pegaso l’elisuperficie Orto Murato a Castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Ora la notizia è ufficiale, finalmente gli elicotteri Pegaso del servizio di elisoccorso potranno utilizzare l’elisuperficie a Orto Murato di Castelnuovo Garfagnana 24 ore su 24.

Come ormai noto in questi mesi gli elicotteri del 118 non utilizzavano più questa struttura a seguito di varie problematiche che avevano di fatto reso inutilizzabile quest’area. L’Unione Comuni Garfagnana si è impegnata ad eseguire una serie di interventi affinché tornasse operativa l’elisuperficie di orto murato anche per il 118; è giusto ricordare che quest’area è sempre stata operativa per gli altri servizi tra cui anche l’attività di antincendio boschivo regionale. In questi giorni a seguito di interventi completati Regione Toscana, ASL, 118 ed ENAC – hanno eseguito un sopralluogo e alcune prove pratiche che ha dato esito positivo per cui l’elisuperficie è di nuovo operativa in orario diurno e notturno. Questa è una bella notizia per la sanità della Valle in quanto il servizio non solo viene usato per le emergenze del 118 ma molto spesso anche per trasferimenti di pazienti dal vicino ospedale.