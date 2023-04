Villa Collemandina, inaugurata la riqualificazione del Municipio

VILLA COLLEMANDINA - I lavori di riqualificazione dell’area che ospita il palazzo comunale, inaugurato nel 1986, hanno visto un investimento di 380mila euro, di cui 185mila finanziati dalla Regione Toscana e 200mila direttamente dal Ministero degli Interni.

Una bella festa con la presenza di tanti giovanissimi e cittadini per salutare l’inaugurazione della nuova area, che fa da cornice al Municipio di Villa Collemandina. I lavori di riqualificazione dell’area che ospita il palazzo comunale, inaugurato nel 1986, hanno visto un investimento di 380mila euro, di cui 185mila finanziati dalla Regione Toscana e 200mila direttamente dal Ministero degli Interni. Gli interventi hanno interessato sia l’area esterna che quella interna.

Per quanto riguarda l’edificio si è provveduto all’efficientamento energetico mentre all’esterno si è proceduto alla messo in opera della nuova pavimentazione realizzata anche utilizzando materiale estratto nella vicina cava di Sassorosso. I lavori, oltre a creare nuovi posti auto, hanno anche reso più accogliente il piazzale valorizzando il Totem Informativo turistico. Tra le tante autorità presenti anche l’assessore regionale ai lavori pubblici Stefano Baccelli e il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi.