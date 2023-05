A lezione di manovre salvavita, la formazione dei docenti con la Mirco Ungaretti ODV

LUCCA - La Mirco Ungaretti ODV, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Lucca e Massa Carrara e la centrale operativa Alta Toscana, ha dedicato una mattinata alla formazione dei professori, affinché possano a loro volta insegnare ai propri studenti l'utilizzo del defibrillatore e le principali operazioni di primo soccorso.

I docenti degli istituti superiori della provincia di Lucca a lezione di manovre salvavita. La Mirco Ungaretti ODV, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Lucca e Massa Carrara e la centrale operativa Alta Toscana, ha dedicato una mattinata alla formazione dei professori, affinché possano a loro volta insegnare ai propri studenti l’utilizzo del defibrillatore e le principali operazioni di primo soccorso. Da anni l’organizzazione di volontariato è attiva per la promozione di corsi BLSD nelle scuole: se in ogni istituto d’Italia ci fosse infatti almeno un docente istruttore ogni 210 alunni, la divulgazione delle manovre salvavita sarebbe capillare in pochi anni.