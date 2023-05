Ancona-Lucchese ci siamo, scocca l’ora del playoff

CALCIO C - Giovedì (ore 18) la sfida al Del Conero tra i marchigiani e i rossoneri. Ancona col vantaggio del fattore-campo e con due risultati a disposizione mentre la Lucchese è chiamata alla vittoria per superare il turno. Maraia scioglie gli ultimi dubbi e si affida alla formazione-tipo dello scorcio finale di campionato. Circa 150-200 i tifosi al seguito della Pantera.

La Lucchese si è già trasferita ad Ancona dove giovedì sera intorno alle 20 saprà se la sua lunga stagione finisce qui oppure…continua. E’ il primo turno dei playoff coi rossoneri che un anno dopo si ritrovano nella identica situazione di Gubbio: peggior piazzamento in campionato rispetto all’avversario, e quindi la necessità di vincere al 90esimo altrimenti calerà il sipario. Da considerare anche il fattore-campo poichè stavolta il Del Conero sarà leggermente più gremito rispetto al match di andata in campionato del 29 ottobre scorso. Insomma le difficoltà non mancano anche se sappiamo che Maraia ha preparato al meglio questo importante sfida. Ci sarà da valutare anche l’approccio di Coletta & C. che devono vincere ma non necessariamente gettarsi allo sbaraglio prestando il fianco alle ripartenze degli attaccanti marchigiani. La Lucchese dovrà essere brava e paziente nello scardinare le certezze non così granitiche di un Ancona che solo un mese fa ha cambiato allenatore, da Colavitto a Donadel, segnale che non tutto fila a meraviglia in casa dorica. La Pantera può farcela ma non dovrà sbagliare nulla. Allora quale Lucchese sul terreno del Del Conero ? Proviamo a snocciolarla così: Coletta in porta; Quirini, Tiritiello, Benassai e De Maria in difesa; Di Quinzio, Franco e Tumbarello cerniera mediana; Bruzzaniti e Fabbrini a sostegno di Panìco. Mastalli e Alagna come da grafica e tra parentesi le prime alternative. Il pallone da post-season racconta che lo scorso anno, era il 1 maggio 2022, la Lucchese affrontò il primo turno sul campo del Gubbio. Fu una partita giocata con ardore e personalità da quella squadra allenata da Guido Pagliuca. I rossoneri si fecero proferire ma non ebbero la fortuna, o forse semplicemente la bravura, di sbloccare la partita. Clamorosa l’occasione capitata a Corsinelli nella ripresa. E così a tempo scaduto Arena, che coi rossoneri pare avere un conto aperto, punì la Lucchese dando ai suoi una immeritata vittoria e il passaggio del turno. Tutti i tifosi, circa 150-200 non di più, che seguiranno la squadra nelle Marche e quelli che soffriranno da casa sperano che stavolta vada in modo diverso.