Castelnuovo, al via la due giorni dedicata alla protezione civile

CASTELNUOVO GARFAGNANA - La manifestazione vedrà la presenza del del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna e del 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze, Rep. Protezione Civile.

A Castelnuovo ha preso il via la “due giorni” della manifestazione denominata Giornate della sicurezza e della protezione civile e dedicata alle sue attività. Presso il piazzale Chiappini di Castelnuovo l’evento si è aperto con l’alza bandiera ufficiale ed i saluti del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, con la presenza del personale del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna e del 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze, impegnato proprio a Castelnuovo in una esercitazione. Ma perché la scelta di Castelnuovo per questa attività?

Tutta la cerimonia di apertura si è svolta, visto il maltempo, all’interno della tensostruttura ma per tutta la due giorni l’area proporrà diverse iniziative e sarà visitabile anche lo speciale “Reparto di Soccorso” allestito dai Carabinieri, dispositivo per prestare aiuto alle popolazioni, quando colpite da eventi calamitosi e nelle massime condizioni di emergenza.

Nella giornata di sabato l’area ospiterà gli stand dimostrativi delle strutture operative della protezione civile che sono anche Finanza e Vigili del Fuoco, tra gli altri, oltre agli stand di altre realtà attive ovvero le associazioni come le misericordie, la croce verde, gli autieri di Castelnuovo