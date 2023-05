Focolaio di aviaria, nessun contagio: revocate le restrizioni

PIETRASANTA - La zona di protezione e la zona di sorveglianza istituite all'inizio di aprile scorso attorno al focolaio di aviaria scoperto a Pietrasanta sono state revocate. Lo comunica l'Azienda USL Toscana nord ovest.

Il provvedimento è già scattato dallo scorso 5 maggio, dopo che le immediate operazioni di disinfezione e tutti i controlli del caso presso il focolaio e nelle zone di protezione e sorveglianza hanno dato esito favorevole. Trascorso quindi il tempo minimo necessario per il mantenimento di tali zone, il Dipartimento della prevenzione ha disposto la revoca delle misure per contenere il contagio.

Lo scorso 4 aprile, gli uffici sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria dell’AUSL comunicarono di aver rilevato un caso di influenza aviaria in un allevamento avicolo rurale di Pietrasanta, nella campagna di via del Padule, originato con ogni probabilità da uccelli migratori. Furono perciò istituite, nell’area intorno all’allevamento, una zona di protezione del raggio di tre chilometri e una zona di sorveglianza del raggio di 10 chilometri, all’interno delle quali ricadevano i territori dei comuni della Versilia (Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi) e una piccola parte del Comune di Montignoso.

Passato un mese, durante il quale sono stati vietate fiere, esposizioni, mercati, mostre e vendita ambulante di pollame o volatili e il rilascio di volatili per ripopolamento faunistico venatorio, e durante il quale non sono stati individuati altri casi di aviaria, l’Ausl ha quindi deciso di revocare le misure di contenimento.