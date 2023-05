Forte dei Marmi non perdona e vola alla finale-scudetto

HOCKEY A1 - Gare-4 delle semifinali-scudetto di rara intensità. Trissino e Forte dei Marmi si portano a casa il terzo punto, vincendo la prima ai rigori per 6-5 e la seconda per 2-0. Per il Forte dei Marmi decisive le reti di Pedro Gil nel primo tempo e il raddoppio di Illuzzi nella ripresa. CGC Viareggio batte Montecchio (8-5) ma è retrocesso in A2. Contestata la società bianconera.

Che semifinale al PalaForte, quasi al sold-out: una passione trasferita ai giocatori in campo che l’hanno convertita in una grande intensità dal primo all’ultimo minuto. Due sono stati i gol, tra l’altro piuttosto simili, due tiri dal limite dell’area, ingiocabili per il portiere argentino Grimalt, l’MVP per tutta la gara, che ha arginato i continui attacchi dei padroni di casa. Due giocate che hanno deciso la quarta gara, due episodi che ha straricercato la GDS Impianti, come non mai focalizzata per arrivare all’ottava finale, dopo il KO della scorsa stagione. Nel mezzo però una partita tiratissima: meglio il Forte nel primo tempo, ma nella ripresa il Lodi è ritornato sotto con grande personalità. non riuscendo però a trovare il decisivo gol che poteva riaprire completamente la serie. L’intensità difensiva toscana però è stata fondamentale per conquistare il terzo punto. Sabato 27 maggio gara-1 al PalaForte: si gioca la meglio delle cinque partite.