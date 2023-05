Giornata della legalità, a Lucca il magistrato antimafia Agueci e l’ex sindaco di Corleone Cipriani

LUCCA - Leonardo Agueci, uno dei magistrati antimafia di punta della dda di palermo, coordinatore delle più importanti inchieste sulla mafia siciliana dal 1993 al 2012, a Lucca isnieme a Giuseppe Cipriani sindaco di Corleone dal 93 al2002, membro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta e Vigilanza sul fenomeno della Mafia e della Corruzione in Sicilia. per un incontro aperto al pubblico, a Palazzo Ducale.

“La memoria delle vittime della criminalità mafiosa è, anzitutto, far conoscerea chi non c’era le condizioni di impotenza delle istituzioni rispetto a questa feroce tirannia effetto della convenienza opportunistica”. Lo ha detto Leonardo Agueci, uno dei magistrati antimafia di punta della dda di palermo, coordinatore delle più importanti inchieste sulla mafia siciliana dal 1993 al 2012, a Lucca isnieme a Giuseppe Cipriani sindaco di Corleone dal 93 al2002, membro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta e Vigilanza sul fenomeno della Mafia e della Corruzione in Sicilia. per un incontro aperto al pubblico, a Palazzo Ducale. L’evento è nato da un’idea del Pd lucchese in occasione della giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa che ricorre il 23 maggio giorno dwell’anniversario della strage di Capaci. Cipriani ha raccontato l’esperienza di un amministratore locale siciliano che ha assunto, durante il suo mandato, atteggiamenti di dura condanna e contrasto alla mafia, mentre i boss corleonesi erano ancora latitanti.”

A dialogare coi due ospiti l’avvocato lucchese Giovanni Mastria, e Tommaso Bedini Crescimanni, che ha portato un ricordo dei famigliari assassinati dalla mafia. Per l’occasione L’attrice lucchese Giulia Perelli ha letto alcuni brani di Falcone e Borsellino.

Direzione distrettuale antimafia