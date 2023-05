La meglio gioventù degli Allievi al Falcone e Borsellino di Pietrasanta

ATLETICA - Fine settimana all’insegna dell’atletica sulla bellissima pista dell’Impianto Falcone e Borsellino di Pietrasanta con i Campionati Regionali di Società della categoria Allievi ed Allieve. Due giornate intense sotto la perfetta organizzazione dell’Atletica Pietrasanta Versilia con la partecipazione dei migliori giovani della Toscana.

Protagonista assoluto nel settore maschile Okechukwu Chimbudik Agu (Toscana Atletica Jolly) che ha dominato prima i 100 con il nuovo personale di 10.85 e poi i 400 hs sempre con il personale di 53″98 per poi portare la propria squadra alla vittoria nella 4x400m. Molto bene anche il compagno di squadra Federico Bellini al personale sui 110 Hs con 14.79, Nicholas Gavagni (Alga Atletica Arezzo) vincitore nel lungo con 6,71 e Antonio Del Vecchio (Atletica Livorno) su 1500 e 3000 metri. In campo femminile spicca Margherita Milani dell’Atletica Livorno prima sui 100 in 12″39 e nel lungo con 5.51 nuovi record personali. Bellissime prove delle atlete di casa Martina Ricci, prima nel martello con il nuovo record personale di 52,03 ed Eleonora Giannelli vittoriosa negli 800. Tra le migliori prestazioni quelle di Sofia Innocenti con 14″54 sui 100 ostacoli, Giorgia Martini (Atletica Firenze Marathon) sui 1500m, Sonia Tissi sui 3000 e Giulia Bernini sui 2000 siepi. Nella classifica a squadre Allievi vittoria della Toscana Atletica Jolly davanti a Libertas Unicusano Livorno e Atletica Livorno. Tra le Allieve s’impone la Toscana Atletica Empoli Nissan davanti ad Atletica Livorno e Atletica Firenze Marathon. Oltre agli allievi erano in programma anche alcune gare del settore assoluto dove molti atleti sono venuti per cercare di sfruttare le ottime caratteristiche della pista del Falcone e Borsellino. Grande prestazione di Massimiliano Meriggi dell’Atletica Firenze Marathon che sui 100 è sfrecciato in 10.59 battendo il record della pista detenuto da un certo Marcel Jacobs. Da sottolineare anche il 14.37 sui 110 hs junior di Ernesto Rossi dell’Atletica Packman di Perugia, il 51.97 sui 400 hs di Wilhelm Jacopo Gaggioli della Toscana Atletica Jolly, il 10’46″07 sui 3000 siepi di Maddalena Pizzamano dell’Atletica Firenze Marathon ed infine il 4,80 nell’asta di Lorenzo Modugno della Polisportiva Triveneto Trieste.