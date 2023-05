La Motto Viareggio si conferma vice-campione d’Italia di serie A1

GINNASTICA RITMICA - La Raffaello Motto si conferma vice-campione d’Italia. Come nel 2022, la formazione viareggina chiude al secondo posto la serie A1 a squadre di ginnastica ritmica, preceduta solo da Fabriano della campionessa del mondo Sofia Raffaeli, e sale per la terza volta sul podio negli ultimi quattro campionati (nel 2020 si era piazzata terza): un risultato, l’ennesimo, che premia un intenso e meticoloso lavoro di preparazione e avvalora un campionato vissuto da protagonista.

Nella Final Six disputata domenica (30 aprile) al Pala Gianni Asti di Torino, tutte le ginnaste della Motto scese in pedana hanno messo in mostra qualità tecniche e caratteriali di rilievo, necessarie per lottare fino al termine per lo scudetto: emblematica, in tal senso, la semifinale contro l’Armonia d’Abruzzo di Chieti terminata 10-10, ma che ha visto la squadra viareggina imporsi per aver totalizzato più punti nelle 4 sfide dirette.