Pallamano Montecarlo su e giù tra campionato e Coppa Toscana

PALLAMANO B - Bella vittoria della squadra maschile che supera nettamente il Pontassieve trascinata da uno scatenato Fumelli. Perde invece la formazione femminile che cede al Follonica in Coppa Toscana.

Grande vittoria dei ragazzi di Serena Carlucci nell’ultima partita casalinga della stagione. Risultato mai in discussione, che ha permesso alla squadra montecarlese di gestire sempre la partita e far entrare nelle rotazioni in campo le giovani leve presenti in panchina. Grande soddisfazione per tutto il gruppo biancoblu in virtù di questa bellissima vittoria. Da segnalare le 12 reti di uno scatenato Nicola Fumelli, autentico mattatore della serata contro la malcapitata squadra del Pontassieve. Prossimo impegno domenica 21 maggio nell’ultima partita stagionale sul campo dell’Aretè di Assisi.

Brutta sconfitta invece per la squadra femminile di Matteo Franceschini nell’incontro casalingo di Coppa Toscana contro la Pallamano Follonica. Primo tempo di sostanziale equilibrio con il risultato che ala sirena vedeva le montecarlesi in svantaggio di una sola rete. Nel secondo però le biancoblu non riuscivano ad arginare le ficcanti ripartenze delle maremmane. Notevole la delusione di Franceschini a fine gara che commenta ” Questo passo falso non ci voleva. Adesso testa bassa e lavorare in vista della prossima partita in programma sabato contro la Pallamano Mugello.”