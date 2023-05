Mercato del Carmine, 5 attivita’ pronte al trasloco

LUCCA - In vista dell'inizio dell'intervento di riqualificazione dell'antico mercato coperto del centro storio, la giunta comune di Lucca autorizza il trasferimento delle cinque licenze relative agli operatori rimasti

Inizia la procedura che portera’ al totale rinnovamento del mercato del Carmine. L’amministrazione comunale deve infatti consegnare l’intero complesso al gestore concessionario per l’esecuzione dei lavori programmati necessari al risanamento e riqualificazione. Prima di questo passaggio – determinante per l’intervento, le attività atualmente in essere verranno temporaneamente spostate

In realta’ potranno restare nell’ambito del nuovo Mercato del Carmine – tramite un accordo con il nuovo gestore – oppure potranno trasferire le licenze in altre zone del centro storico: unico vincolo secondo quanto stabilito dalla giunta del comune di Lucca, l’esclusione delle aree sensibili di Corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, piazza Anfiteatro via San Gerolamo e Porta di Borgo. Una procedura stabilita nei giorni scorsi accogliendo le richieste di trasferimento dei cinque operatori ancora presenti nell’antica struttura commerciale, tenendo conto della legislazione regionale e dei regolamenti comunali. . In questo dopo una serie di incontri con gli esercenti interessati, il Comune di Lucca – si legge in una nota – ha inteso mettere in atto quanto possibile per favorire la continuità delle attività anche con il riconoscimento di un titolo economicamente garantito