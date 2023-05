NoiTv vi porta a casa i “Colori di Toscana”

Toscana - Colori di Toscana, un viaggio attraverso l’etnobotanica, la storia, le tradizioni e l’attualità: il palinsesto di prima serata di NoiTv si arricchisce di una nuova trasmissione: a guidarci in questo nuovo viaggio sarà Marco Pardini in compagnia di Virginia Torriani che seppur su strade differenti vi racconteranno le più belle cittadine toscane.

Paesi e persone viste in una prospettiva che parte da un punto del tutto speciale: Pardini come sempre unira’ infatti la botanica alla storia e alle popolazioni per scoprire da dove veniamo e dove stiamo andando. Con la regia di Abramo Rossi il viaggio inizierà da Vico Pisano, ma poi spazieremo dai Borghi della Lunigiana alla maremma, dal fiorentino al senese. Immagini, piante e cultura di luoghi e paesi che tutti ci invidiano come Populonia, Volterra, Montalcino e tante altre perle toscane con i loro colori e la loro storia. Una nuova trasmissione che nelle nostre inenzioni vuole essere anche un’opportunità di promozione delle bellezze dei territori toscani anche di quelli meno conosciuti. Colori di Toscana va in onda ogni venerdi ore 21.15 con repliche il sabato alle 15 e la domenica alle 13.