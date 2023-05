Oltre 500 studenti al Giglio per la prima Rassegna Regionale Musicale

LUCCA - L'iniziativa, promossa dall'Ufficio scolastico Regionale, è stata rilanciata dall'omonimo ente territoriale e organizzata dal Liceo Artistico Musicale Passaglia, raccogliendo l'adesione di svariati istituti di diverse province toscane.

Cinquecento giovani studenti in concerto sul palco del teatro del Giglio per la prima edizione della Rassegna Regionale Musicale. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di diversi istituti toscani di differente ordine e grado, è stata promossa dall’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana e fattivamente organizzata dal Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale. Nel corso della due giorni bambini e ragazzi si sono dati il cambio sul palcoscenico proponendo le esibizioni preparate assieme ai compagni, dando prova delle proprie capacità musicali ma soprattutto dell’impegno e della voglia di mettersi in gioco di fronte ai compagni.

La soddisfazione dei docenti e dei ragazzi per questa prima edizione getta già le basi per i prossimi appuntamenti.