Rinviato a data da destinare il 30esimo rally dell’Adriatico

MOTORI - Dopo una giornata frenetica e alla luce della drammatica situazione causata dall'alluvione anche a pochi chilometri di distanza, la decisione sofferta ma quantomai opportuna di rinviare a data ancora da definire della 30esima edizione del rally dell'Adriatico, seconda prova stagionale del CIRT 2023.

La corsa era molto attesa e si doveva disputare domenica prossima 21 maggio. Al via oltre al campione in carica Paolo Andreucci erano iscritti tanti piloti di ottimo livello. Ma in queste condizioni e con il dramma che stanno vivendo le popolazioni di Romagna e anche delle Marche era francamente impossibile correre.