Telegraph e Mairgret elogiano la città:”Una meta incantevole, la più bella della Toscana”

Lucca ancora protagonista sui media internazionali. L’assessore Santini:”Stiamo raccogliendo i frutti di una strategia di promozione ambiziosa e scrupolosa”

La prestigiosa rivista olandese Margriet ha dedicato un ampio spazio a Lucca, con parte della redazione che ha soggiornato in città per raccontare le bellezze caratteristiche e gli itinerari consigliati sul territorio. Nell’approfondimento si legge “ecco perché tutti vogliono venire qui”, e si racconta del “fenomeno Lucca” come una città letteralmente sbocciata. Anche The Daily Telegraph ha dedicato un approfondimento alle città d’arte toscane, con parole al miele per Lucca, che secondo il destination expert e giornalista Tim Jepson “offre le consuete bellezze italiane – arte, architettura, cibo e vino – racchiuse all’interno di splendide e caratteristiche mura medievali e senza la fastidiosa folla di altre città italiane”. “Macché Firenze e Siena, è Lucca il vero gioiello toscano”, prosegue l’articolo.