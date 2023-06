Ciocco capitale europea ad agosto della MTB giovanile

MOUNTAIN BIKE - Dall’1 al 6 agosto i Campionati Europei Giovanili di mtb alla Tenuta Il Ciocco. Sei giorni e quattro competizioni per le categorie in gara under 15 e under 17. In cabina di regia il presidente del CO Andrea Marcucci e il direttore di gara Valerio Barsella. A settembre anche la bandiera tricolore tornerà a sventolare al Ciocco.

La Valle del Serchio è terra di poeti (vedi Pascoli) e di paesaggi inebriati nel verde, ma è anche terra di ciclisti. Alla Tenuta il Ciocco, i bikers sono di casa e le giovani promesse della mtb daranno vita ad una sei giorni stellare con i Campionati Europei Giovanili, in programma dall’1 al 6 agosto. Sei giorni, quattro competizioni: prima gli allenamenti ufficiali, poi Individual Time Trial (ITT), prima prova che deciderà l’ordine di partenza del Team Relay (XCR), dello Short Track (XCC) e del Cross Country Olympic format (XCO). Il divertimento è assicurato per le categorie in gara: under 15 e under 17. Andrea Marcucci, presidente del comitato organizzatore, e il direttore tecnico Valerio Barsella hanno colto al volo un’occasione d’oro e non si sono lasciati scappare questo prestigioso evento, che inizialmente era previsto nel Canton Ticino a Trevano-Porza. Così la Union Européenne de Cyclisme ha pensato bene di optare per l’Italia, in particolare per la location del Ciocco. Non una scelta a caso, perché la Living Mountain del Ciocco nata nel 1961 è il paradiso degli appassionati delle ruote grasse, dove in passato si svolsero competizioni sportive di alto livello tra cui gli indimenticabili mondiali nel 1991 ma anche il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo di bike trial, così come tante altre gare nazionali nonché il primo Campionato Italiano di pump track. Il giusto mix di emozioni, una serie di competizioni adrenaliniche e il grande spirito di squadra faranno del Campionato Europeo Giovanile un appuntamento imperdibile, per vedere in azione i campioni del futuro spingere forte sui pedali lungo le spettacolari salite, attraverso i luoghi simbolo della mtb toscana. Famiglie e accompagnatori avranno modo di vivere appieno il forte legame della località Il Ciocco con il mondo dell’off-road. Tra l’altro dopo il grande successo dello scorso anno, tornano al Ciocco anche i Campionati Italiani Team Relay Giovanile e Giovanili di Società, attesi nel weekend del 9 e 10 settembre.