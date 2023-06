Musica, saluti e lacrime: l’ultimo giorno di scuola “rock” del Barsanti e Matteucci

VIAREGGIO - Ultimo giorno di scuola oggi anche in Toscana. Tra feste, gavettoni e addii gli studenti hanno chiuso l'anno scolastico. A Viareggio al liceo scientifico Barsanti e Matteucci ragazze e ragazzi hanno organizzato un concerto rock di fine anno per salutare la scuola prima della maturità.

L’ultimo giorno di scuola al liceo è un momento di grande significato per gli studenti, che segna la fine di un capitolo importante delle loro vite. È un momento di commozione, di gioia e di speranza per il futuro. Ma quello che ha reso davvero speciale questo ultimo giorno al Barsanti e Matteucci di Viareggio, in particolare per i maturandi, è stato il connubio tra le lacrime degli addii e l’energia travolgente di un concerto rock che ha coinvolto tutti gli studenti. Ecco come stamani i ragazzi hanno vissuto questo giorno indimenticabile, tra emozioni contrastanti e una colonna sonora indimenticabile.

Il giorno dell’ultimo addio al liceo è carico di emozioni contrastanti. Da un lato, c’è la gioia di aver raggiunto un traguardo importante e l’entusiasmo per i nuovi orizzonti che si aprono davanti a loro. Dall’altro lato, ci sono anche le lacrime che rappresentano la fine di un’epoca, l’addio ai compagni di classe, agli insegnanti che hanno lasciato un segno nella loro formazione. Gli studenti si sono abbracciati, si sono scambiati promesse di restare in contatto e hanno lasciato scorrere le lacrime come segno di gratitudine e di commozione per tutto ciò che hanno vissuto insieme. Ma in mezzo a queste lacrime, c’è stato un momento di pura euforia: il concerto rock che ha coinvolto tutti i ragazzi