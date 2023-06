Pallamano Montecarlo Femminile lotta ma è battuta dal Follonica

PALLAMANO FEMMINILE - Si è conclusa con una sconfitta la buona stagione delle ragazze montecarlesi guidate da Matteo Franceschini e battute 33-30 a Grosseto nella gara valida per la Coppa Italia.

Partita piena d’emozioni dove le ragazze biancoblu hanno dimostrato tutto il loro valore in campo dando del filo da torcere alle avversarie maremmane. ” Peccato per la sconfitta, il commento di Franceschini a fine gara, per la prestazione offerta dalle mie ragazze avremmo meritato qualcosa in più, avremmo voluto concludere al quarto posto in campionato però la sconfitta non ci ha permesso di staccare il Grosseto in classifica”. Tornando alla partita da segnalare le nove reti da parte di Serena Carlucci e Francesca Ponziani e le sei marcature di Chiara Vannini. La stagione va così in archivio: appuntamento a settembre con la riproposizione della Coppa Toscana che di fatto però è un campionato vero e proprio. E con la Pallamano Femminile Montecarlo schierata ai nastri di partenza.