Cipollini Jr vince la cronosquadre; ora è leader al Giro del Veneto

CICLISMO - Finalmente. Edoardo Cipollini e la Work Service vincono la cronometro a squadre del Giro del Veneto Juniores. Il 18enne corridore lucchese ha tagliato per primo il traguardo e dunque ha indossato anche la maglia rossa di leader della classifica generale. La corsa prevede adesso tre tappe in linea e si concluderà domenica prossima.

Una bella soddisfazione per Cipollini che in questo 2023 aveva collezionato tanti piazzamenti e addirittura cinque secondi posti sfiorando più volte la vittoria che adesso è arrivata. Chissà che questo non lo blocchi in modo definitivo. Le qualità e la classe non gli fanno certo difetto.