Tante conferme e un paio di ritocchi per la B/Interregionale

BASKET B/INTERREGIONALE - Il Basketball Club Lucca attinge ancora al roster dello scorso anno: gli ultimi due nomi sono quelli di Andrea Del Debbio e Francesco Burgalassi che seguono le conferme dei giorni scorsi dei vari Lippi, Pierini, Tempestini, Simonetti e capitan Andrea Barsanti (nella foto). Una base solida per il neo coach Leonardo Olivieri.

Una bella base per la squadra biancorossa coi dirigenti, dal presidente Benigni al DS Vangelisti, che con ogni probabilità hanno tenuto conto del gran finale di stagione. Ecco, in quel frangente, superate le varie vicissitudini e gli infortuni, si è capito il reale valore di una squadra che non aveva poi moltissimo da invidiare alle migliori dell’allora C Gold. Ecco perchè si è deciso di attingere a piene mani e dare fiducia al roster 2022/2023 consapevoli di dove affrontare una nuova e difficile avventura nell’inedito ma affascinante campionato della B Interregionale. Lo dice la parola stessa: avversarie non più solo toscane ma anche di altre regioni a conferire quel connotato, quel quid in più alla stagione. In realtà il girone B della Conference Nord-Ovest, dove sono stati inseriti Barsanti & c., è un raggruppamento a forti tinte del Granducato. Extra regione ci sono soltanto il Derthona (Piemonte) e le liguri Sestri e Spezia. Il resto sono tutte toscane e molte sono delle vecchie conoscenze: San Miniato, Use Empoli, Cecina, ABC Castelfiorentino, Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Arezzo e Dany Quarrata. Insomma, quasi una rimpatriata tra vecchi amici. Tornando al mercato chiaro che la società qualcosa dovrà ancora fare per completare il roster di Olivieri. Un paio di ritocchi, soprattutto un forte 3/4, e poi sarà già futuro. La preparazione dovrebbe iniziare subito dopo il 20 agosto.