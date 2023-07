I camosci d’oro di tutta la Toscana si sfidano all’ombra delle Apuane

ATLETICA - Si disputeranno sabato 8 luglio ad Azzano, sulla montagna seravezzina i campionati toscani di corsa in montagna FIDAL per le categorie assolute, promesse e masters.

La manifestazione curata sotto l’aspetto tecnico dalla Polisportiva Azzano in collaborazione con il G.P. Parco Alpi Apuane rientra nel ricco programma di Sport e Food di Azzano e si dipanerà nell’arco dell’intera giornata a partire dalle ore 10. Il ritrovo della gara invece è fissato alle 16 in località “La Cappella” per la consegna dei pettorali. Alle 17 scatteranno le prove riservate alle categorie femminili e Argento maschili (gli over 60) che dovranno sciropparsi due giri del tracciato piuttosto impegnativo di 3,5 km per un totale di 7 km. Alle 18 sarà l’ora del clou quando prenderà il via la gara Elite maschile con tutte le categorie under 60 (110 gli iscritti) che si sfideranno sui tre giri del percorso per un totale di circa 11 km. Nutrita la presenza degli specialisti della corsa in montagna regionale: Orecchiella Garfagnana e lo stesso GP Parco Alpi Apuane godono dei favori del pronostico. Complessivamente saranno 170 gli atleti al via. Tra i favoriti possiamo citare Girma Castelli (GS Orecchiella) Mirco Pierotti (GP Alpi Apuane) e Hassan Wahid della Pro Sport Firenze; in campo femminile dovrebbero contendersi lo scettro di regina della montagna Elena Bertolotti (Atletica Castello), superba vincitrice tre settimane fa alla Castiglione-San Pellegrino, Antonella Sassi (GS Il Fiorino) ed Eva Toccafondi della Grunwald Track and Filed Grosseto.