A Villa Bottini la mostra dedicata alla vita e ai viaggi di Elisa Bonaparte Baciocchi

“Così viaggiava la Principessa Elisa. 1805-1820”. Una mostra a Villa Bottini ricorda la vita e i viaggi della sorella di Napoleone, Principessa di Lucca. Dal primo viaggio nel 1805 da Parigi a Lucca passando da Torino, Milano, Genova; negli anni seguenti sarà poi a Venezia, Montpellier, Bologna e altri luoghi fino all’esilio a Trieste. Un percorso espositivo articolato in una serie di pannelli, per ricostruire l’itinerario che ha portato in città la Principessa, attraverso curiosità e aneddoti e un ricco corredo di immagini di personaggi, veicoli, paesaggi e palazzi.

Organizzata dall’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana” nell’ambito del calendario “Vivi Lucca” del Comune di Lucca, la mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 31 agosto nella sala principale e nel loggiato di Villa Bottini.