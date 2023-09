Al via al Real Collegio la due giorni dedicata alla cultura

"Effetto Cultura" è il tema della XIX edizione di LuBeC, l’incontro annuale organizzato da Promo PA Fondazione e sostenuto in via principale dal Comune di Lucca, dalla Regione Toscana dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si tiene al Real Collegio di Lucca il 28 e 29 settembre 2023.

Esperti provenienti anche da altri Paesi proporranno in due intense giornate di appuntamenti, tutti gratuiti, una riflessione sulle crescenti ricadute che la cultura può generare in ogni ambito della crescita del Paese, per dare risposta ai bisogni economici, sociali ed ecologici.