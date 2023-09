Gorgone: “Sereni e consapevoli verso la Recanatese”

Avanti con tranquilla determinazione verso il match con la Recanatese. Nella conferenza stampa pre partita al Porta Elisa mister Giorgio Gorgone non svela fino in fondo le carte sulla formazione che scenderà in campo nelle Marche. Insiste invece sull'atteggiamento generale del gruppo, che deve mantenere la barra dritta, consapevole delle proprie potenzialità, anche a Recanati.

Sugli undici da scegliere Gorgone sembra orientato ad una conferma complessiva della squadra che ha vinto a Carrara ma non ha escluso possibili cambiamenti, che non significa però stravolgere l’assetto di gioco.

Nel complesso sono tutti a disposizione, a parte Perrotta per un affaticamento. Gli attesi Magnaghi e Yeboah stanno sempre meglio e presto saranno gettati nella mischia ma solo nel momento opportuno, ha sottolineato il mister. Momento che dovrebbe arrivare nelle prossime partite. Già con il Gubbio sarà inevitabile un certo turn over. Ma è il prossimo pacchetto di gare ravvicinate che costituirà la prova del nove per tutto il gruppo.