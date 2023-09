Il covid torna a correre, in Toscana la vaccinazione parte in anticipo

La nuova variante Eris nelle ultime settimane sta facendo registrare un netto aumento di contagi in Toscana e in provincia di Lucca. In tre settimane i casi (certificati da tampone) sono più che raddoppiati. Allerta per anziani e fragili.

Un dato prevedibile secondo i medici alla luce della nuova variante, molto più contagiosa e che potrebbe crescere con la riapertura della scuole. Vista la situazione, La vaccinazione anti Covid in Toscana potrebbe cominciare in anticipo. l ministero alla Salute ha fatto sapere alla regione che le prime dosi arriveranno nella settimana tra il 25 settembre e il 2 ottobre, e non più il 9 come previsto inizialmente, proprio perché il covid ha ripreso a correre con percentuali in continua crescita.