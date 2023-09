Italhockey conquista il bronzo agli Europei under 19 di Seedorf

HOCKEY GIOVANILE - L'Italia conquista una meritata medaglia di bronzo agli Europei under 19. Gli azzurri di coach Alessandro Bertolucci superano 5 a 3 la temibile Francia dopo l’overtime. Gli azzurrini chiudono così al terzo posto la 53esima edizione della rassegna continentale vinta dal fortissimo Portogallo che ha superato 3-2 la Spagna.

La cronaca della partita: passano solo 74 secondi ed Allannic porta avanti i Blues, per l’1 a 0 che chiude la prima frazione di gioco. Ad inizio del secondo tempo Garcia raddoppia per la Francia ma pochi istanti dopo Tagliapietra accorcia le distanze. All’11esimo Barois firma il 3 a 1 francese. Al 16esimo Bozzetto trasforma un tiro diretto e poi negli ultimi quattro minuti Pesavento segna su rigore. Negli ultimi minuti succede di tutto e l’Italia sbaglia diversi tiri diretti. Si va all’overtime: prima Pesavento e poi Marchetti realizzano le due reti che valgono il 5 a 3 per gli azzurri.