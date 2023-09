La Longevity Run sbarca al Forte

Forte dei Marmi - Prima tappa toscana della manifestazione ideata dal Policlinico Gemelli e dall'Università Cattolica per sensibilizzare ai corretti stili di vita, oltre alla 5 km non competitiva è stato possibile misurare pressione, glicemia e colesterolo

Forte dei Marmi ha ospitato la tappa conclusiva del tour estivo della Longevity Run, la manifestazione ideata dal Policlinico Gemelli con la collaborazione dell’Università Cattolica e il comune del Forte per sensibilizzare sull’importanza dei corretti stili di vita.

Oltre ad essere l’ultima tappa, quella del Forte segnava anche la prima volta della passeggiata dedicata alla prevenzione in regione Toscana, grazie al legame tra il Gemelli e la clinica di San Rossore.

Alle undici in punto la partenza dal pontile per un anello di 5 km che, arrivando alla Capannina attraverso il percorso pedonale, ritornava al pontile passando per la spiaggia.

Ma accanto alla marcia, già da sabato, nella pineta Tarabella era allestito il villaggio della prevenzione con gli stand dove poter misurare gratuitamente glicemia, colesterolo, pressione e indice di massa corporeo.