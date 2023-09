Lucchese quasi alla rifinitura, poi la partenza per Recanati

CALCIO C - Allenamento sul sintetico di Saltocchio per la Lucchese che venerdì mattina effettuerà il lavoro di rifinitura prima della partenza per le Marche. Sabato (ore 18,30) i rossoneri affronteranno la Recanatese in un match davvero insidioso non fosse altro che per la componente cabala: due i precedenti con un pareggio e una clamorosa sconfitta al Porta Elisa.

Gorgone sa di dover affrontare il primo tour de force della stagione con tre partite in sette giorni: dopo la sfida del Tubaldi seguiranno in rapida successione la gara interna di martedì prossimo contro il Gubbio del grande ex-Piero Braglia ed ancora sabato 23 la “trasferta delle trasferte” al Mazza di Ferrara contro la Spal. Fin qui le certezze che non sono le stesse del probabile undici che scenderà sul terreno di gioco della città leopardiana. In realtà crediamo che il 47enne tecnico rossonero un pò di turn over lo farà, magari in casa col Gubbio. Ergo diciamo che a Recanati potrebbero partite gli stessi undici di Carrara con la possibilità di cambiare in corsa e di proporre nel corso del match alternative del calibro di Rizzo Pinna decisivo contro il Sestri Levante con una meravigliosa conclusione che abbiamo definito ben volentieri una sassata.