Massimiliano Pisciotta nuovo allenatore del Castelnuovo

CALCIO DILETTANTI - Fumata bianca in casa Castelnuovo per il nome del nuovo allenatore che guiderà la prima squadra: si tratta di Massimiliano Pisciotta, classe 1974, originario di Palermo ma da tempo trasferitosi in Toscana. Debutterà domenica prossima (ore 15,30) nella trasferta sul campo della Larcianese.

Le consultazioni portate avanti in questi giorni dal direttore tecnico Carruezzo, dal direttore sportivo Moriconi e dal direttore generale Vichi hanno portato alla scelta del mister palermitano in quanto profilo che si identifica pienamente con il progetto sportivo della società, che poggia le proprie basi sulla crescita e la valorizzazione dei giovani. La società ha piena fiducia nel nuovo allenatore che, già da questa sera, dirigerà il primo allenamento. Pisciotta vanta una lunga carriera da calciatore, partendo dal Palermo, con i quali ha giocato anche in Serie B, e vestendo diverse maglie nel calcio professionistico, tra cui Acireale, Avellino, Lodigiani, Andria e Pescara. Dopo aver lasciato il calcio giocato, ha intrapreso l’esperienza da allenatore sedendo su diverse panchine tra Eccellenza e Promozione Toscana: GhivizzanoBorgo, Quarrata, Fucecchio, Lampo.