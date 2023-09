Nuove Pantere strappa la salvezza in Sardegna; sarà ancora A2

SOFTBALL A2 - Drammatico playout, sportivamente parlando, tra Nuove Pantere Lucca e Softball Nuoro. In palio la permanenza in serie A2. Si ripartiva dal risultato di parità (1-1) maturato dopo le due partite giocate sul diamante di Carraia in una sfida al meglio delle 5.

Buon abbrivio in terra sarda con gara-3 vinta dalle lucchesi col punteggio di 12 a 8; a seguire gara-4 persa invece 12-2 che significa 2 a 2 e la necessità di giocare la bella. In gara-5 Nuoro parte forte e si porta sul 4 a 1 che diventa poco dopo 4 a 2. La svolta nel sesto inning: sfruttando anche errori nella difesa delle sarde, battuta dopo battuta Lucca riesce a portare a casa ben 4 punti ribaltando il punteggio sul risultato finale di 6 a 4 che significa vittoria ma soprattutto salvezza. Anche nel 2024 Nuove Pantere Lucca nella A2 di softball. Una grande impresa ove si consideri l’opera di ringiovanimento operata e voluta dalla società in avvio di stagione.