Altri titoli regionali per la Motto con Melissa e Camilla Musacci

GINNASTICA RITMICA - Sette titoli toscani in due week-end. La Raffaello Motto ribadisce una volta di più la propria supremazia a livello regionale aggiungendo con Camilla e Melissa Musacci altri due ori ai cinque conquistati la settimana precedente a Montemurlo: nella seconda prova del campionato Individuale Allieve Gold disputata a Terranuova Bracciolini (Arezzo).

Melissa Musacci si laurea campionessa toscana tra le A3 con un totale di 94.050 punti, aggiudicandosi il primo posto in tutt’e quattro le specialità (palla, cerchio, clavette e nastro). L’altro titolo regionale se lo porta a casa Camilla Musacci, che trionfa tra le A1 con 61.250 punti imponendosi in tre specialità su tre. Una giornata da ricordare per la società viareggina, impreziosita dalle esibizioni di Chiara Puosi e Sofia Sicignano in preparazione agli imminenti appuntamenti internazionali che le vedranno protagoniste.